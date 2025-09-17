xs
ดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตฯ ส.ค.ติดลบต่อเนื่อง หวัง "คนละครึ่ง" พยุงกำลังซื้อปลายปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


นายนาวา จันทนสุรคน รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วยนางสาวบัญชุสา พุทธพรมงคล กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และรองประธานสายงานเศรษฐกิจและวิชาการ ส.อ.ท. แถลงว่า ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2568 เท่ากับ 86.4 ลดลงจาก 86.6 นับว่าลดลงติดต่อกันหลายเดือน เพราะการสอบถามในช่วงนั้น ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ได้ตัดสิน น.ส.แพทองธาร จึงมีความไม่แน่นอนสูง รวมทั้งปัญหาภาษีนำเข้าสหรัฐฯ ถูกเก็บร้อยละ 19 และยังถูกเก็บภาษี TRANSSHIPMENT ร้อยละ 40 ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา เกิดความเสียหาย 1.4 หมื่นล้านบาท ปัญหาน้ำท่วมภาคเหนือจากพายุคาจิกิ

ภาคอุตสาหรรม ยอมรับว่า การคัดเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งทีมเศรษฐกิจได้ดี สร้างความน่าเชื่อถือให้กับภาคเอกชน นอกจากการหารือกับสภาอุตสหากรรมฯ แล้ว นายกรัฐมนตรียังมอบหมายให้นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ หารือในวงเล็กเพิ่มเติมเพื่อลงรายละเอียดกับสภาอุตสาหกรรมฯ เพื่อนำไปกำหนดนโยบายเศรษฐกิจ นับว่าทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ ถือเป็นเสือปีนไวมาก เร่งมารับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชน เพื่อนำไปหาแนวทางแก้ไข รอลุ้น "คนละครึ่ง" จะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อในช่วงปลายปี

สำหรับนโยบายเร่งด่วนแก้ปัญหา 5 ด้าน จากข้อเสนอของสภาอุตสหากรรม ทั้งด้าน 1. ภาษีสหรัฐฯ & สินค้าทุ่มตลาด ความเสี่ยง Transshipment Tax 40% ปัญหาสินค้าทุ่มตลาดจากจีนสะท้อนผ่านมูลค่าการนำเข้า–ส่งออกที่ผิดปกติ โดยเอกชนต้องการเร่งทำความเข้าใจกฎ RVC (Regional Value Content) การหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ & ส่งเสริม Local Content การผลักดัน "Made in Thailand"

2. สภาพคล่อง SMEs จาก SMEs จ้างงาน 13.4 ล้านคน (68.8%) ของประเทศ มีปัญหา-NPL พุ่งสูงถึง 243,026 ล้านบาท (มิ.ย. 68) เอกชนจึงเสนอ Fast Track Loan ค้ำประกันโดย บสย. อนุมัติ 3–7 วัน มีสินเชื่อSoft Loan ดอกเบี้ย 1% วงเงิน 5–10 ลบ. การHair Cut หนี้เสียจากโควิด-19 & ปัญหาชายแดน

3. พลังงาน ค่าไฟไทย 4.18 บาท/หน่วย สูงกว่า มาเลเซีย (1.80) และเวียดนาม (3.57) ไทยต้องพึ่งพา LNG & สำรองไฟฟ้าเกินความต้องการถึง 52% ข้อเสนอเอกชน ไม่ผลักภาระค่า LNG ให้ภาคอุตสาหกรรม เร่งทำ PDP ใหม่ ภายในปี 2568 เปิดเสรีไฟฟ้า (Renewables Auction, Direct PPA) ลดเงินประกันใช้ไฟฟ้าเหลือ 0.5 เท่า

4. ปัญหาการค้าชายแดนไทย–กัมพูชา ลดลงหนัก เช่น สินค้าอุปโภคบริโภคลดลง -60–90% / อุตสาหกรรม -70–90% ผู้ประกอบการต้องหันไปใช้ทางเรือ–ทางอากาศ ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น 4–8 เท่า จึงเสนอ ระยะเร่งด่วน ขอให้เพิ่มเที่ยวเรือขนส่ง + ค่าใช้จ่ายขนส่งหักภาษีได้ 2 เท่า ระยะสั้น ขอให้จัด Soft Loan + สิทธิประโยชน์ BOI เพื่อทดแทนนำเข้า

5. ปัญหาเงินบาทแข็งค่า โดยแข็งค่า 7.34% YTD มากกว่าสกุลอื่นในภูมิภาค จนทำให้ผู้ส่งออกกระทบหนัก จึงเสนอ ศึกษาผลกระทบทองคำ & คริปโต ต่อค่าเงิน ส่งเสริมการใช้สกุลท้องถิ่น (Local Currency Settlement) ลดค่าธรรมเนียม Hedging กระตุ้นการบริหารความเสี่ยง

ในช่วงที่ผ่านมา ผู้ประกอบการยังกังวลการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ความต้องการสินค้าของประเทศคู่ค้าลดลง จนกระทบต่อการส่งออกของไทย และปัญหาในเรื่อง ผลกระทบภาษีของสหรัฐ ร้อยละ 19 แต่ยังมีปัญหา โดยสหรัฐฯ อ้างว่าต้องเก็บภาษี TRANSSHIPMENT ร้อยละ 40 สำหรับสินค้าจากประเทศอื่น เข้ามาผลิตสินค้าโดยใช้ส่วประกอบของไทยพียงเล็กน้อย และอ้างว่าเป็นสินจากไทย ภาคเอกชนจึงแนะให้รัฐบาลเร่งเจรจาในรายละเอียดกับสหรัฐ เป็นรายอุตสาหกรรม เพื่อใช้คำนวณ RVC – local content ให้ชัดเจนว่าต้องใช้สัดส่วนร้อยละ 40%-50%-60% ในการคำนวณใช้ส่วนประกอบ

ภาคเอกชนเสนอให้เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณปี 2568 ผลกระทบจากปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ควรได้รับการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ ด้วยการนำส่งสินค้าทางอ้อมไป สปป.ลาว-กัมพูชา ภาระต้นทุนขนส่งเหล่านี้ ควรได้รับการลดหย่อนภาษี 2 เท่า การมุ่งสู่นโยบายเศรษฐกิจสีเขียว ปรับปรุงวัสดุเหลือใช้ นำมาผลิตสินค้าใหม่ เช่น ทรายหล่อแบบ น้ำเสียภาคอุตสาหกรรม หากนำมาหมุนเวียนใช้ใหม่ ควรมีมาตรการส่งเสริม ปรับให้สอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว สร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชน