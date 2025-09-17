กบข.เตรียมวงเงิน 2.5 หมื่นล้านบาท จ่ายราชการเกษียณปี 68

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กล่าวว่า กบข. เตรียมเงินสด 2.5 หมื่นล้านบาท รองรับข้าราชการเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 68 จำนวน 18,174 ราย จากปัจจุบันมีสมาชิก 1.27 ล้านราย คาดการณ์ว่าผู้เกษียณได้รับเฉลี่ย 1.49 ล้านบาทต่อราย ยอดสูงสุด 7.59 ล้านบาท พร้อมจ่ายเงินให้กับสมาชิกภายใน 7 วันทำการ หลังจากที่ กบข.ได้รับเอกสารที่ครบถ้วนถูกต้อง และประกาศเกษียณอายุราชการมีผลบังคับใช้
สำหรับสมาชิก กบข. เตรียมเกษียณอายุราชการ และยังไม่มีแผนการใช้เงินก้อน สามารถใช้บริการออมต่อกับ กบข. เพื่อให้ กบข.บริหารเงินลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 มีอดีตสมาชิกที่ยังใช้บริการออมต่อเกือบ 8 พันราย มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 3 ปี ประมาณ 4% โดยผู้เกษียณอายุราชการ จะได้รับเงิน 2 ทาง คือ เงินจาก กบข. และเงินบำเหน็จบำนาญจากกรมบัญชีกลาง สมาชิกที่ยังไม่มีแผนการใช้เงินก้อนของ กบข. สามารถพิจารณาเลือกออมต่อ เพื่อให้ กบข. บริหารเงินสร้างผลตอบแทนให้อย่างต่อเนื่อง เพิ่มระดับความมั่นคงของคุณภาพชีวิต รวมถึงป้องกันเงิน กบข. จากมิจฉาชีพ เนื่องจาก กบข. มีมาตรการป้องกันภัยจากมิจฉาชีพอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพสูงสุด มุ่งสู่การเกษียณอย่างมีสุข
สมาชิกที่สนใจบริการออมต่อ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ 2 ช่องทาง คือ 1) แจ้งความประสงค์ทางระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) ของกรมบัญชีกลาง และ 2) แจ้งความประสงค์ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมกรอกแบบ กบข. รง 008/1/2555 และเลือกบริการออมต่อ ที่มี 4 รูปแบบ คือ 1. ออมต่อทั้งจำนวน 2. ทยอยรับเงินเป็นงวดๆ อาทิ รายเดือน รายสามเดือน รายหกเดือน หรือรายปี 3. ขอรับเงินบางส่วน ที่เหลือให้ กบข. บริหารต่อ 4. ขอรับเงินบางส่วน ที่เหลือทยอยรับเงินเป็นงวดๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก 1179
ทั้งนี้ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก และจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก กบข. มีสถานะเป็นองค์กรของรัฐจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะไม่มีสถานะเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีคณะกรรมการ กบข. เป็นผู้กำหนดนโยบาย ปัจจุบัน กบข. มีสมาชิก 1.27 ล้านคน มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 1.47 ล้านล้านบาท (ข้อมูล ณ 31 ส.ค. 2568)