รทสช.วงแตก! "เอกนัฏ" ไขก๊อกเลขาพรรคฯ อีกราย ตามหลัง "อัครเดช - ดวงฤทธิ์"

วันนี้ (17 ก.ย.) นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง เลขาธิการพรรคอย่างเป็นทางการแล้ว เช่นเดียวกับ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ที่ยื่นหนังสือลาออกจากโฆษกพรรคไปเมื่อช่วงเช้าวันนี้ รวมถึง นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ที่ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรคด้วย
ทั้งนี้ กลุ่ม สส.ของนายเอกนัฏ ได้นัดรับประทานอาหารกันในค่ำวันนี้ เพื่อพูดถึงทิศทางการทำงานของกลุ่มต่อไป หลังนายชุมพล จุลใส หรือลูกหมี นำสมาชิก อบจ.ชุมพร และทีมงานพลังชุมพร สมัครสมาชิกพรรคภูมิใจไทย
ทั้งนี้ กลุ่ม สส.ของนายเอกนัฏ ได้นัดรับประทานอาหารกันในค่ำวันนี้ เพื่อพูดถึงทิศทางการทำงานของกลุ่มต่อไป หลังนายชุมพล จุลใส หรือลูกหมี นำสมาชิก อบจ.ชุมพร และทีมงานพลังชุมพร สมัครสมาชิกพรรคภูมิใจไทย