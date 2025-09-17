xs
รทสช.วงแตก! "เอกนัฏ" ไขก๊อกเลขาพรรคฯ อีกราย ตามหลัง "อัครเดช - ดวงฤทธิ์"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (17 ก.ย.) นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง เลขาธิการพรรคอย่างเป็นทางการแล้ว เช่นเดียวกับ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ที่ยื่นหนังสือลาออกจากโฆษกพรรคไปเมื่อช่วงเช้าวันนี้ รวมถึง นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ที่ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรคด้วย

ทั้งนี้ กลุ่ม สส.ของนายเอกนัฏ ได้นัดรับประทานอาหารกันในค่ำวันนี้ เพื่อพูดถึงทิศทางการทำงานของกลุ่มต่อไป หลังนายชุมพล จุลใส หรือลูกหมี นำสมาชิก อบจ.ชุมพร และทีมงานพลังชุมพร สมัครสมาชิกพรรคภูมิใจไทย