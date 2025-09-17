xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยเปิดภาคบ่าย +0.33 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 28,615.63 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (17 ก.ย.) ดัชนี SET INdex เปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,308.52 จุด ปรับขึ้น 0.33 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.03 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 28,615.63 ล้านบาท