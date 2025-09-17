xs
xsm
sm
md
lg

สภาพอากาศกรุงเทพฯ บ่าย 2 นี้ ฝนตกเล็กน้อยบางพื้นที่ อุณหภูมิ 31 องศาฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 17 กันยายน 2568 เวลา 14.00 น. พื้นที่กรุงเทพฯ มีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ โดยอุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำวัดได้ 31 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 68 เปอร์เซ็นต์