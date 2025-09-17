"หมอยง" เตือนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์A ระบาดหนักควบคู่ RSV ระบาดในเด็กเล็ก

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ว่า ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์A กำลังระบาดหนักขณะนี้ หลัง โควิด-19 มีการระบาดมาก่อนตั้งแต่ปลายเมษายน ที่ผ่านมา และเมื่อเริ่มลดลง การระบาดของไข้หวัดใหญ่ก็จะเพิ่มสูงขึ้น โดยไข้หวัดใหญ่ระบาดตั้งแต่เดือนกรกฎาคม และคงจะน้อยลงในปลายเดือนกันยายน เมื่อนักเรียนเริ่มสอบและปิดเทอม การระบาดสูงสุดของปี จะพบเกือบ 1 ใน 3 ของผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจในขณะนี้
ฤดูกาลที่ระบาดขณะนี้ ตรงกับ RSV ที่กำลังระบาดมากในเด็กเล็กต่ำกว่า 5 ขวบ แต่ไข้หวัดใหญ่จะพบในเด็กโตตั้งแต่ 5 ขวบขึ้นไปมากกว่า กล่าวได้ว่า เด็กวัยเรียนจะพบได้สูงมาก และมีการระบาดในโรงเรียน มีเด็กป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ ส่วนใหญ่จะเป็นไข้หวัดใหญ่ เพราะติดต่อกันได้ง่ายมาก บางโรงเรียนมีการป่วยจำนวนมาก
