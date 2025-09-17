xs
13.23 น. รถพ่วงชนกับเก๋งบน ถ.เทพรัตน ขาออก ก่อนถึงต่างระดับหนองไม้แดง ทำรถติดขัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

JS100Radio รายงานสภาพจราจรวันนี้ (17 ก.ย.) ว่า เวลา 13:23 น. เกิดอุบัติเหตุรถพ่วงชนกับรถยนต์ บนถนนเทพรัตน ฝั่งขาออก ช่วง โรงไฟฟ้าบางปะกง ถึงอมตะนคร ก่อนถึงต่างระดับหนองไม้แดง เพียงเล็กน้อย ทำให้กีดขวางช่องทางกลาง ส่งผลให้รถติดขัดหนัก