กลุ่ม สว.สำรองยื่นหนังสือ พท.เกาะติดการตรวจสอบ "อนุทิน" คดีฮั้วเลือก สว.ปี 67

กลุ่ม สว.สำรอง นำโดย นายธนวัฒน์ ศรีสุข ยื่นหนังสือถึงพรรคเพื่อไทย เพื่อติดตามการตรวจสอบ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี คดีโกงฮั้วเลือกสมาชิกวุฒิสภา ปี 2567 หรือ สว. ปี 2567 ซึ่งมี นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด สส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย เป็นตัวแทนรับจากพรรคเพื่อไทย
นายธนวัฒน์ ศรีสุข กล่าวภายหลังยื่นหนังสือว่า จากกรณีคดีทุจริตการฮั้วเลือก สว. 2567 ซึ่งมีความผิดตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ทาง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน และไต่สวน คณะที่ 26 ที่มี ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการ กกต. เป็นประธาน ทำงานร่วมกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ขณะนี้ สำนวนคดีฮั้วเลือก สว. เสนอสำนักงานเลขา กกต.ไปเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2568 ดำเนินคดีผู้ถูกกล่าวหา จำนวน 229 ราย แบ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภา 138 คน กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย และเครือข่าย 91 ราย อยู่ระหว่างรอ กกต.ส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง
