ป.ป.ช.เผยสถิติผลงานภาค 8 ชี้มูลความผิดทางอาญา-วินัยรวม 58 เรื่อง

นายสุชาติ กรวยกิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 8 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ร่วมแถลงผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดในพื้นที่ภาค 8 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
นายสุชาติ กล่าวว่า สถิติผลการดำเนินงานคดีเรื่องตรวจสอบเบื้องต้นปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล 9 ก.ย.68) รับไว้ดำเนินการ 1,017 เรื่อง แล้วเสร็จ 344 เรื่อง ไต่สวนเบื้องต้นดำเนินการแล้วเสร็จปีงบประมาณ 2568 รับไว้ดำเนินการ 338 เรื่อง แล้วเสร็จ 85 เรื่อง ข้อกล่าวหาตกไป/ยุติสอบสวน 20 เรื่อง ชี้มูลความผิดทางอาญา 5 เรื่อง ชี้มูลความผิดทางวินัย 8 เรื่อง ชี้มูลความผิดทางอาญาและวินัย 45 เรื่อง ส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาถอดถอน 6 เรื่องและจำหน่ายคดี 1 เรื่อง
