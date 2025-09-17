โคราชเตือน ปชช.ท้ายอ่างลำเชียงไกรเฝ้าระวัง หลังเกิดวิกฤตน้ำล้นอ่าง

สำนักชลประทานที่ 8 นครราชสีมา แจ้งเตือนประชาชนพื้นที่ท้ายอ่างลำเชียงไกร หลังเกิดกฤตน้ำล้นอ่าง โดยให้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ได้ยกบานประตูระบายน้ำ จำนวน 2 บาน เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากอ่าง หลังในพื้นที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีปริมาณน้ำล้นอ่าง โดยอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) มีปริมาณน้ำในอ่างอยู่ที่ 28.68 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 103.69 เปอร์เซ็นต์ ของความจุอ่างทั้งหมดที่ 27.70 ล้านลูกบาศก์เมตร
