ป.ป.ช.ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรม "ปักหมุดแผนที่พื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต" ครั้งที่ 2

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ปักหมุดแผนที่พื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการจิตพอเพียงต้านทุจริต โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก มีเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคีเครือข่าย ป.ป.ช. พ.อ.ดร.สิน สีโสม ประธานโค้ช STRONG คณะโค้ชฯ นายจักรพรรณ ชินสมบัติ ประธานชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ ตลอดจนสื่อมวลชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 200 คน
โครงการปักหมุดพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีเป้าหมายสำคัญคือการเฝ้าระวังและรับแจ้งเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐทุกองค์กร ผ่านเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ โดยข้อมูลที่ได้รับจะถูกนำไปตรวจสอบ แสวงหาข้อเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการพิจารณาชี้มูลความผิดและดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม
