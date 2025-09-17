ผู้ว่าฯ สระแก้ว นำคณะข้ามสะพานมิตรภาพคลองลึกประชุมร่วมฝ่ายกัมพูชา

นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการ จ.สระแก้ว พร้อมคณะทางการไทย ประมาณกว่า 30 คน เดินทางผ่านสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา บ้านคลองลึก ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อไปประชุมกับฝ่ายกัมพูชา โดยมี นายอุม เรียเตรย ผวจ.บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา พร้อมด้วย พล.ท.เป็จ วันนา หัวหน้า สน.ปกท.กัมพูชา และคณะ ต้อนรับที่บริเวณกลางสะพาน ก่อนจับมือกัน
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการ จ.สระแก้ว ได้พูดคุยหยอกล้อกับหัวหน้าสำนักงานประสานงานชายแดนกัมพูชา-ไทย ว่า กินข้าวให้เยอะ เพราะก่อนหน้านี้ไม่สบาย ได้เดินทางเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลในฝั่งประเทศไทยอีกด้วย ก่อนจะหันหน้าเดินมุ่งหน้าขึ้นบนห้องประชุมเพื่อไปหารือกัน ซึ่งยังไม่ทราบกำหนดกรอบเวลาว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าใด
