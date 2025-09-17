xs
สเปนเผยฤดูร้อนปี 68 มีอากาศร้อนจัดที่สุดนับตั้งแต่ปี 2504

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

หน่วยงานด้านสภาพอากาศของสเปน ระบุว่า ฤดูร้อนของสเปนปี 2568 เป็นฤดูร้อนที่มีอากาศร้อนจัดที่สุด นับตั้งแต่เริ่มบันทึกข้อมูลในปี 2504 โดยสเปนเผชิญกับคลื่นความร้อนนานมากกว่า 1 เดือน อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ