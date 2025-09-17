คุก 6 ปี "เจ๋ง ดอกจิก" ส่วน "ศรีสุวรรณ" โดน 4 ปี ไม่รอลงอาญาคดีรีดทรัพย์อธิบดีกรมการข้าว

วันนี้ (17 ก.ย.68) นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน และ นายยศวริศ ชูกล่อม หรือ เจ๋ง ดอกจิก นักการเมือง พร้อมพวกรวม 5 คน เดินทางมาฟังคำพิพากษา ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ในความผิดฐานเรียกรับทรัพย์สินจาก นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว
นายศรีสุวรรณ เปิดเผยก่อนขึ้นศาลฯ ว่า มองคดีที่เกิดขึ้นสาเหตุมาจากประเด็นทางการเมืองที่ต้องการจะสกัดกั้นไม่ให้ตัวเองทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของนักการเมือง และข้าราชการระดับสูง เพราะที่ผ่านมา ได้ตรวจสอบร้องเรียนกลุ่มคนเหล่านี้ และนักการเมืองบางกลุ่มจนนำไปสู่การยุบพรรคการเมืองบางพรรค บางกลุ่ม ซึ่งตัวเองให้การปฏิเสธตั้งแต่ชั้นจับกุม ชั้นอัยการ จนมาถึงชั้นศาล เพราะต้องการพิสูจน์ให้ความปรากฏชัดเจน เนื่องจากที่ผ่านมา ได้รับความเสียหายอย่างมาก อีกทั้งยังไม่สามารถใช้สิทธิ์ในฐานะประชาชนมาตรวจสอบนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงได้
ทั้งนี้ ไม่กังวลใจ มั่นใจในการไต่สวนและเชื่อมั่นในคำพิพากษา โดยการต่อสู้ไม่ได้มีพยานหรือหลักฐานอื่น นอกจากหลักฐานตามคำฟ้องที่ตำรวจและอัยการเสนอมาที่ศาลจำนวน 4,773 หน้ามาโต้ เพราะคำฟ้องทั้งหมด ทีมทนายความสามารถจับได้ว่ามีข้อพิรุธ พยานหลักฐานอ่อน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการต่อสู้ในรูปคดี
ขณะที่ นายยศวริศ เมื่อเดินทางมาถึงศาลฯ ได้ขึ้นไปที่ห้องพิจารณาคดีทันที
อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลา 10.50 น. ที่ผ่านมา ศาลฯ พิพากษาสั่งจำคุก นายยศวริศ เป็นเวลา 6 ปี ส่วนนายศรีสุวรรณ จรรยา กับพวก เป็นเวลา 4 ปี ไม่รอลงอาญา คดีเรียกรับเงินอธิบดีกรมการข้าว
