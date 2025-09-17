ปภ.เพชรบูรณ์เตือนพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำป่าสักเร่งยกของขึ้นที่สูง หลังระดับน้ำสูงขึ้นต่อเนื่อง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดเพชรบูรณ์ เฝ้าติดตามสถานการณ์แม่น้ำป่าสัก หลังพบว่า ระดับน้ำที่สถานี S.3 ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง และล้นตลิ่ง ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสัก และที่ลุ่มต่ำ อ.หล่มสัก (ต.ตาลเดี่ยว ต.หนองไขว่ ต.สักหลง) และพื้นที่ใกล้เคียง
ทั้งนี้ เตือนให้ผู้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงข้างต้นดังกล่าว เร่งยกของขึ้นที่สูง เคลื่อนย้ายรถไปในที่สูง เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบาง พร้อมติดตามข่าวสารราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
