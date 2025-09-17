"อนุทิน" เตรียมเดินสายพบ ปธ.หอการค้าไทย-สภาหอการค้าฯ ถกแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี นำรายชื่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ใหม่ขึ้นทูลเกล้าฯ พร้อมยืนยันว่า รายชื่อรัฐมนตรีทุกคนผ่านการตรวจสอบจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ
จากนั้น จะเดินสายเข้าพบประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในวันที่ 18 กันยายน 2568 เพื่อหารือเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ระหว่างคณะรัฐบาล และคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อรับฟัง ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากภาคเอกชนก่อนเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ
