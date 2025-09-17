xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยเปิดตลาดวันนี้ +2.37 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 4,909.50 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (17 ก.ย.) ดัชนี Set Index เปิดตลาดภาคเช้าที่ระดับ 1,310.56 จุด ปรับขึ้น 2.37 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.18 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 4,909.50 ล้านบาท