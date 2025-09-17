กรมบัญชีกลางแจ้งโอนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุวันนี้ รับไม่เกินบ่าย 3 โมง

น.ส.ทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ กำหนดแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในอัตรา 100 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 8 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 2568) โดยผู้สูงอายุจะได้รับเงินไม่เกิน 800 บาทต่อคน
ตามเดือนที่ได้รับสิทธิและกรมบัญชีกลางได้แบ่งรอบการจ่าย 3 รอบ ดังนี้ รอบที่ 1 วันที่ 16 กันยายน 2568 รอบที่ 2 วันที่ 17 กันยายน 2568 และรอบที่ 3 วันที่ 18 กันยายน 2568 โดยแบ่งกลุ่มตามวันเดือนปีเกิด เนื่องจากวันที่ 17 กันยายน 2568 จะเป็นการจ่ายเงินให้กับคนที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2496 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2502 ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการประมวลผลเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยเลขประจำตัวประชาชนเป็นเวลานาน ดังนั้น กรมบัญชีกลางจึงขอแจ้งว่าจะมีผู้มีสิทธิบางท่านได้รับผลกระทบจากการได้รับเงินล่าช้า จากปกติเงินจะเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ภายในเวลา 12.00 น. เป็นเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ภายในช่วงบ่าย ของวันที่ 17 กันยายน 2568 กรมบัญชีกลาง
สำหรับการโอนเงินของผู้มีสิทธิในวันที่ 18 กันยายน 2568 จะได้รับเงินตามกำหนดเวลาปกติ
