กรมชลฯ เผยสถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยาชัยนาท มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำเจ้าพระยา วันนี้ (17 ก.ย.) เวลา 06.00 น. ว่า สถานี C.2 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,237 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำ 23.37 เมตร (ต่ำกว่าตลิ่ง 2.33 ม.) และมีแนวโน้มลดลง

ส่วนสถานี C.13 เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,050 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อน 17.26 เมตร ระดับน้ำท้ายเขื่อน 14.83 เมตร (ต่ำกว่าตลิ่ง 1.51 ม.) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

สำหรับการบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ด้วยการหน่วงน้ำไว้ด้านเหนือ พร้อมรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้ง 2 ฝั่ง ตามศักยภาพของคลอง เพื่อลดผลกระทบให้ได้มากที่สุด