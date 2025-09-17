เรือนจำคลองเปรมแจง "ทักษิณ" เลี้ยงพิซซ่าผู้ต้องขัง-จนท.กว่า 6 พันคน เป็นข่าวเท็จ

จากกรณี นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ตั้งข้อสังเกตว่า นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งอยู่ระหว่างการควบคุมตัวในเรือนจำ ได้เลี้ยงพิซซ่าให้ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่กว่า 6,500 คน ซึ่งอาจเข้าข่ายการใช้เงินเกินกว่าระเบียบที่กำหนด และเป็นการสร้างอิทธิพลหรือไม่นั้น
นางกนกวรรณ จิ๋วเชื้อพันธุ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนนทบุรี ในฐานะรองโฆษกกรมราชทัณฑ์ ชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่าว โดยได้รับรายงานจากนายเผด็จ หริ่งรอด ผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองเปรม ยืนยันว่า นายทักษิณ ไม่ได้เลี้ยงพิซซ่าตามที่เป็นข่าว แต่เป็นการที่บุคคลภายนอกสั่งซื้อพิซซ่ามาเลี้ยงเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่เรือนจำที่มาช่วยดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยบริเวณด้านหน้าเรือนจำเท่านั้น
ส่วนกรณีที่ผู้ต้องขังจะสามารถให้ญาติสั่งซื้ออาหารจากภายนอกมาเลี้ยงเพื่อนผู้ต้องขังได้หรือไม่นั้น นางกนกวรรณ ระบุว่า ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้บัญชาการเรือนจำในแต่ละแห่ง หากเป็นโอกาสพิเศษหรือวาระสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ หรือวันเกิด และไม่มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการสร้างอิทธิพลอาจมีการพิจารณาอนุญาตเป็นครั้งคราว แต่โดยปกติจะไม่ค่อยอนุญาต เพื่อเป็นการป้องกันการสร้างอิทธิพลภายในเรือนจำ
นางกนกวรรณ จิ๋วเชื้อพันธุ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนนทบุรี ในฐานะรองโฆษกกรมราชทัณฑ์ ชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่าว โดยได้รับรายงานจากนายเผด็จ หริ่งรอด ผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองเปรม ยืนยันว่า นายทักษิณ ไม่ได้เลี้ยงพิซซ่าตามที่เป็นข่าว แต่เป็นการที่บุคคลภายนอกสั่งซื้อพิซซ่ามาเลี้ยงเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่เรือนจำที่มาช่วยดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยบริเวณด้านหน้าเรือนจำเท่านั้น
ส่วนกรณีที่ผู้ต้องขังจะสามารถให้ญาติสั่งซื้ออาหารจากภายนอกมาเลี้ยงเพื่อนผู้ต้องขังได้หรือไม่นั้น นางกนกวรรณ ระบุว่า ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้บัญชาการเรือนจำในแต่ละแห่ง หากเป็นโอกาสพิเศษหรือวาระสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ หรือวันเกิด และไม่มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการสร้างอิทธิพลอาจมีการพิจารณาอนุญาตเป็นครั้งคราว แต่โดยปกติจะไม่ค่อยอนุญาต เพื่อเป็นการป้องกันการสร้างอิทธิพลภายในเรือนจำ