ราคาทองเปิดตลาดวันนี้ ลง 100 บ. ทองรูปพรรณขายออก 56,100 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 17 กันยายน 2568 เวลา 09:06 น. (ครั้งที่ 1) ราคาปรับลดลง 100 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 55,300.00 บาท รับซื้อ 55,200.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 56,100.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 54,090.88 บาท