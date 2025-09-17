รัสเซียส่งทหารร่วมซ้อมร่วมกับเบลารุสใกล้ชายแดนของนาโต

ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย เปิดเผยว่า ทหาร 100,000 นาย เข้าร่วมในการซ้อมร่วม ซาปัด(ตะวันตก) กับเบลารุส ระหว่างสร้างเซอร์ไพรส์ร่วมชมการซ้อมรบดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นใกล้ชายแดนของนาโต การซ้อมรบซาปัด แบ่งการซ้อมรบเป็น 2 ระยะในดินแดนของ 2 ประเทศ
การซ้อมรบซาปัด ทำให้บรรดาสมาชิกทางปีกตะวันออกของนาโต ต้องระแวดระวังเป็นอย่างสูง ตามหลังโดรนรัสเซียล่วงล้ำน่านฟ้าของโปแลนด์และถูกสอยร่วงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งกระตุ้นให้วอร์ซอปิดชายแดนติดกับเบลารุส
การซ้อมรบซาปัด ทำให้บรรดาสมาชิกทางปีกตะวันออกของนาโต ต้องระแวดระวังเป็นอย่างสูง ตามหลังโดรนรัสเซียล่วงล้ำน่านฟ้าของโปแลนด์และถูกสอยร่วงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งกระตุ้นให้วอร์ซอปิดชายแดนติดกับเบลารุส