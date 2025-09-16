xs
เปิดการจราจรเส้นพรานนก-กาญจนาภิเษกได้ปกติแล้ว หลังดินจากรถบรรทุกตกหล่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

JS100Radio รายงานว่า เกิดเหตุรถบรรทุกทำดินที่บรรทุกมาตกหล่น บนถนนพรานนก-กาญจนาภิเษก ฝั่งขาออก ช่วงข้างตลาดปากคลองใหม่ ก่อนถึงแยกพุทธมณฑลสาย 1 โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เขตตลิ่งชัน ลงพื้นที่กวาดล้างถนนเรียบร้อยแล้ว พร้อมเปิดการจราจรได้ตามปกติ