รองหัวหน้า ปชป.วางแผนเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ 18-19 ต.ค.นี้

นายประมวล พงศ์ถาวราเดช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า การประชุม สส. พรรคในวันนี้ (16 ก.ย.) เป็นเพียงวาระปกติ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมของสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 17-18 กันยายนนี้ ไม่ได้มีวาระพิเศษอื่นใด
ทั้งนี้ ยืนยันว่า การประชุมไม่ใช่การซาวด์เสียง สส. เกี่ยวกับการเลือกหัวหน้าพรรคฯคนใหม่ โดยการดำเนินการซาวด์เสียง หรือขั้นตอนการเชิญองค์ประกอบของที่ประชุมจริงจะเกิดขึ้นในการประชุม กรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการ ในวันที่ 18 กันยายนนี้ โดยคาดว่า วันประชุมใหญ่วิสามัญจะเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ ช่วงวันที่ 18-19 ตุลาคม 2568
อย่างไรก็ตาม ต้องฟังที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการอีกครั้งว่าจะเห็นชอบด้วยหรือไม่
