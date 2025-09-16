xs
รองหัวหน้า ปชป.วางแผนเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ 18-19 ต.ค.นี้

โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายประมวล พงศ์ถาวราเดช  รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า การประชุม สส. พรรคในวันนี้ (16 ก.ย.) เป็นเพียงวาระปกติ  เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมของสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 17-18 กันยายนนี้ ไม่ได้มีวาระพิเศษอื่นใด

ทั้งนี้ ยืนยันว่า การประชุมไม่ใช่การซาวด์เสียง สส. เกี่ยวกับการเลือกหัวหน้าพรรคฯคนใหม่ โดยการดำเนินการซาวด์เสียง หรือขั้นตอนการเชิญองค์ประกอบของที่ประชุมจริงจะเกิดขึ้นในการประชุม กรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการ ในวันที่ 18 กันยายนนี้ โดยคาดว่า วันประชุมใหญ่วิสามัญจะเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ ช่วงวันที่  18-19 ตุลาคม 2568

อย่างไรก็ตาม ต้องฟังที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการอีกครั้งว่าจะเห็นชอบด้วยหรือไม่