MEA ปิดโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ถ.อังรีดูนังต์

นายฐิติวุฒิ เงินคล้าย รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานในงานปิดโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ถนนอังรีดูนังต์ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรในพื้นที่ร่วมแสดงความยินดี โดยภายในงาน มีการสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล โดยโครงการฯ ดังกล่าวนี้ ครอบคลุมพื้นที่ถนนอังรีดูนังต์ ดำเนินการก่อสร้างบริเวณผิวจราจรและผิวทางเท้า ระยะทางรวม 1.8 กิโลเมตร โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2564 และมีกำหนดรื้อถอนเสาสายแล้วเสร็จภายใน ธันวาคม 2568 ทั้งนี้โครงการประกอบด้วยงานก่อสร้างบ่อพัก และท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน งานก่อสร้างฐาน และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า งานลากสายไฟฟ้าใต้ดิน รวมถึงการเปลี่ยนระบบจ่ายไฟจากสายอากาศเป็นสายใต้ดินอย่างเต็มรูปแบบ
ผลสำเร็จของโครงการครั้งนี้ ไม่เพียงช่วยเพิ่มเสถียรภาพและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น แต่ยังช่วยรองรับความต้องการใช้พลังงานของภาคธุรกิจ และภาคเอกชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังยกระดับทัศนียภาพของกรุงเทพมหานครให้มีความเป็นระเบียบ สวยงาม และปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับประชาชน
ผลสำเร็จของโครงการครั้งนี้ ไม่เพียงช่วยเพิ่มเสถียรภาพและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น แต่ยังช่วยรองรับความต้องการใช้พลังงานของภาคธุรกิจ และภาคเอกชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังยกระดับทัศนียภาพของกรุงเทพมหานครให้มีความเป็นระเบียบ สวยงาม และปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับประชาชน