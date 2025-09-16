ยธ.เตือน ปชช.อย่าหลงเชื่อเพจปลอม หลอกให้ติดต่อขอรับความช่วยเหลือ

กระทรวงยุติธรรม แจ้งเตือนประชาชนว่า อย่าหลงเชื่อ หลังพบการสร้างเพจปลอมเพื่อหลอกให้ประชาชนเข้าไปติดต่อขอรับความช่วยเหลือ
ทั้งนี้ เพจกระทรวงยุติธรรม มีเครื่องหมาย Verified (สัญลักษณ์สีฟ้า) ที่ได้รับการยืนยันจาก Facebook ว่าเป็นโปรไฟล์จริง ซึ่งดูความน่าเชื่อถือของเพจ โดยเลือกหัวข้อ เกี่ยวกับ ดูที่ความโปร่งใส และดูวันที่สร้างเพจ ซึ่งกระทรวงยุติธรรมสร้างเพจ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2018 หากมีใครอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม หลอกช่วยเหลือเรื่องคดีความ หรือหลอกให้โอนเงิน สามารถแจ้งได้ที่ โทรสายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77
