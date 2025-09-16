xs
xsm
sm
md
lg

สภาพอากาศกรุงเทพฯ 5 โมงเย็น ฝนตกเล็กน้อยที่หลักสี่ ดอนเมือง คลองสามวา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 16 กันยายน 2568 เวลา 17.00 น. พื้นที่กรุงเทพฯ มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในเขตหลักสี่ ดอนเมือง คลองสามวา เคลื่อนทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ปริมาณฝนสูงสุดเขตหลักสี่ 3.0 มิลลิเมตร