หุ้นไทยปิดตลาดวันนี้ +8.41 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 47,455.08 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (16 ก.ย.) ดัชนี set Index ปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,308.19 จุด ปรับขึ้น 8.41 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.65 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 47,455.08 ล้านบาท