ราคาทองครั้งที่ 4 ปรับขึ้น 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 56,200 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 16 กันยายน 2568 เวลา 15:47 น. (ครั้งที่ 4) ราคาปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 55,400.00 บาท รับซื้อ 55,300.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 56,200.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 54,197.00 บาท