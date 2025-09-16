กปน.แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนพื้นที่คลองบางพรม ถ.ราชพฤกษ์ 4 ทุ่มคืนนี้ - ตี5 พรุ่งนี้

การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า จะดำเนินการปรับปรุงระบบท่อประธาน ในพื้นที่บริเวณคลองบางพรม ถนนราชพฤกษ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง จึงมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำ เป็นการชั่วคราว ในคืนวันนี้ (16 ก.ย.) ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันพรุ่งนี้ โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนในพื้นที่ดังต่อไปนี้
- ถนนแก้วเงินทอง ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่คลองชักพระ ถึงแยกตัดถนนฉิมพลี
- ถนนราชพฤกษ์ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่คลองบางพรม ถึงคลองบางเชือกหนัง
- ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่คลองบางพรม ถึงคลองบางเชือกหนัง
