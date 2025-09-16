รฟม.แจ้งปิดเบี่ยง 1 ช่องจราจรชิดเกาะกลาง ถ.วิภาวดีรังสิต เพื่อปรับพื้นที่ 20-28 ก.ย.นี้

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยง 1 ช่องจราจรชิดเกาะกลาง บนถนนวิภาวดีรังสิต ฝั่งมุ่งหน้าประชาสงเคราะห์บริเวณ บริษัท เอ็ม เค เค (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อดำเนินงานปรับพื้นที่ ขยายช่องจราจร อาคารปล่องระบายอากาศที่ 6 (IVS06) ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2568 เวลา 22.00 น. ถึงวันที่ 28 กันยายน 2568 เวลา 24.00 น. (ตลอด 24 ชั่วโมง)
ทั้งนี้ มีผลให้ถนนวิภาวดีรังสิต บริเวณปิดเบี่ยง ฝั่งมุ่งหน้าประชาสงเคราะห์ สามารถสัญจรได้ 5 ช่องจราจร โดยประชาชนสามารถเข้า-ออกที่พักอาศัยได้ตามปกติ
