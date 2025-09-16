xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองครั้งที่ 3 ปรับขึ้น 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 56,150 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 16 กันยายน 2568 เวลา 14:39 น. (ครั้งที่ 3) ราคาปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 55,350.00 บาท รับซื้อ 55,250.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 56,150.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 54,151.52 บาท