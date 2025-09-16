ข่าวปลอม อย่าแชร์! ปปง.เปิดลงทะเบียนขอคืนเงินจากมิจฉาชีพผ่านเพจฯ ไม่เป็นความจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดให้ลงทะเบียนขอคืนทรัพย์จากมิจฉาชีพผ่านเพจ Impact Assistance Office นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
ทั้งนี้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เตือนว่า เพจดังกล่าว เป็นเพจปลอมที่มิจฉาชีพสร้างขึ้นมา เพื่อหวังหลอกลวงประชาชนให้หลงเชื่อ โปรดอย่าส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลต่าง ๆ ให้กับมิจฉาชีพโดยเด็ดขาด
