xs
xsm
sm
md
lg

กปน.แจ้งหยุดจ่ายน้ำ ซ.ศรีนครินทร์ 66 เพื่อยกเลิกท่อประธาน 4 ทุ่มวันนี้ - ตี5 พรุ่งนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

JS100Radio รายงานว่า การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันนี้ (16 ก.ย.68) เวลา 22.00 น. ถึงเวลา 05.00 น. ของวันพรุ่งนี้ เพื่อยกเลิกท่อประธาน บริเวณซอยศรีนครินทร์ 66 ถนนศรีนครินทร์ ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล