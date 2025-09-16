ปชป.นัดประชุม กก.บห.เลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ 18 ก.ย.นี้

นายธนิตพล ไชยนันทน์ ผู้อำนวยการพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ว่า ในวันที่ 18 ก.ย. เวลา 10.00 น. จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรคชุดรักษาการ เพื่อพิจารณากำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อเลือก กก.บห.และหัวหน้าพรรคชุดใหม่
นายธนิตพล กล่าวว่า การเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ตามข้อบังคับของพรรคเปิดกว้างให้ผู้ที่ได้รับการคัดสรรมีโอกาสมากขึ้น และขณะนี้ทั้งกรรมการและสมาชิกสาขาพรรคต่างก็กระตือรือร้นอย่างมากที่จะได้ผู้บริหารและหัวหน้าพรรคคนใหม่ ซึ่งถือเป็นความหวังของพรรคฯ ในการเลือกผู้นำคนใหม่เข้ามารับหน้าที่