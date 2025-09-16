ดีอีเร่งปลดล็อกบัญชีชั่วคราวให้ ปชช.ได้รับโอนเงินอย่างสุจริต

จากกรณีที่มีประชาชนได้รับผลกระทบจากการระงับบัญชีธนาคารชั่วคราว ที่เป็นมาตรการในการตรวจสอบและติดตามเส้นทางการเงิน เพื่อนำเงินจากการก่ออาชญากรรมออนไลน์ของมิจฉาชีพกลับคืนมาให้กับผู้เสียหาย โดยใช้กลไกตาม พ.ร.ก.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568 มาตรา 6 และมาตรา 7 ซึ่งกำหนดให้ธนาคารมีหน้าที่ในการระงับการทำธุรกรรมทางการเงินเป็นการชั่วคราว โดยจะมีการระงับจำนวนเงินเฉพาะที่โอนออกไปจากบัญชีต้องสงสัยเท่านั้น ไม่ได้ระงับทั้งบัญชีแต่อย่างใด บัญชีธนาคารนั้นยังคงสามารถทำธุรกรรมได้อยู่ตามปกติ สำหรับในส่วนของการอายัดบัญชี เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการอายัดบัญชี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยมีหมายอายัดเท่านั้น
โดยในขณะนี้ ศปอท. หรือ ศูนย์ AOC 1441 ได้เร่งรัดดำเนินการตรวจสอบบัญชีธนาคารที่มีการระงับชั่วคราว พร้อมปลดล็อกบัญชีที่ตรวจสอบแล้วว่าเป็นของประชาชนทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับบัญชีม้า โดยสามารถปลดล็อกไปได้แล้วเป็นจำนวนหนึ่ง
ดังนั้น หากประชาชนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมาย สามารถติดต่อ ศูนย์ AOC โทร. 1441 กด 2 เพื่อดำเนินการเพิกถอนการระงับและคืนสิทธิ์ตามขั้นตอนต่อไป
ทั้งนี้ เมื่อมีคำสั่งจาก ศปอท.ให้ปลดล็อกแล้ว ธนาคารจะเป็นผู้แจ้งให้เจ้าของบัญชีทราบ โดยศูนย์ AOC จะทำหน้าที่รับเรื่อง และประมวลผลข้อมูลเท่านั้น จะไม่ติดต่อกับประชาชนโดยตรง เพื่อป้องกันการแอบอ้างจากมิจฉาชีพ