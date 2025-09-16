xs
“อดีต ส.ว.สมชาย”เชื่อ ครม.หนู1 อาจอายุสั้น หากรายชื่อ รมต.ตรงตามโผสื่อคงถูกยื่นร้องขาดจริยธรรม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



นายสมชาย แสวงการ อดีตสมาชิกวุฒิสภา โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า #เสียดาย ครม.หนู1 อาจอายุสั้น ถ้ารายชื่อรมต.ตรงตามโผสื่อ คงถูกยื่นร้องขาดจริยธรรมตาม รธน.160(5) อาจจบด้วย#ยุบสภา หนีคำวินิจฉัยศาลรธน ปิดเกมส์ MOA ก่อนกำหนด 4 เดือน