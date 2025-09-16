“กรมสมเด็จพระเทพฯ”เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงานวันลองกอง “ของดีเมืองนรา” ครั้งที่ 48

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน “ของดีเมืองนรา” ครั้งที่ 48 และพระราชทานรางวัลแก่เกษตรกรผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดนราธิวาส ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "ตามรอยพระปณิธาน สืบสานศาสตร์พระราชา นวัตกรรมก้าวหน้า ชาวนราเป็นสุข" ระหว่างวันที่ 13-22 กันยายน 2568
ในการนี้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ ด้วงโยธา ผู้ตรวจราชการกรม ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ และ นายทิพยรัตน์ ทัยศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เฝ้ารับเสด็จ
ภายในงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี ได้ร่วมจัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด "ท่องไปในอุทยานฯ สืบสานครูป่าไม้ สื่อความหมายธรรมชาติ ปลูกป่าในใจคน" เพื่อสนองพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการ "สืบสาน รักษา ต่อยอด" ตามพระปฐมบรมราชโองการ รวมถึงสืบสานพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติ การปลูกป่าในใจคน และการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง นอกจากนี้ยังสนองพระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงเปรียบพระองค์เป็นป่าที่ถวายความภักดีต่อน้ำ และสนองพระราชดำริโครงการครูป่าไม้ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ
ภายในนิทรรศการได้นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติฯ เช่น อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา รวมถึงศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร และหน่วยงานอื่นๆ อีกกว่า 18 หน่วยงาน
สำหรับโครงการครูป่าไม้ที่สนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ ได้มีการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2565 จนถึงปัจจุบัน โดยมีการจัดการเรียนการสอนไปแล้วใน 11 โรงเรียน ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรวม 466 คน ในปีงบประมาณ 2568 นี้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการใน 8 โรงเรียน จำนวน 222 คน ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 4 แห่ง, โรงเรียนเทพประทาน, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 66, โรงเรียนวัดโบราณสถิต และโรงเรียนจุฬาภรณ์ 12 กิจกรรมเน้นการสื่อความหมายธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์ โดยเฉพาะ "การปลูกป่าในใจคน" ซึ่งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความรักและหวงแหนป่าไม้ ส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรอย่างยั่งยืน
ภายในบูธนิทรรศการยังมีการแจกกล้าไม้ฟรีเพื่อส่งเสริมการ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งประกอบด้วยไม้ใช้สอย ไม้กินได้ และไม้เศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์ 4 อย่าง คือ ใช้สอยได้, เป็นอาหารและยารักษาโรค, สร้างรายได้ และช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร, ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากวิสาหกิจชุมชน, การประกวดผลผลิตทางการเกษตร, การประกวดบอนสี และการประกวดผลงานของสถาบันเกษตรกร