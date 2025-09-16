xs
หุ้นไทยปิดตลาดเช้าบวก 6.60 จุด มูลค่าซื้อขาย 25,797.27ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดเช้าดัชนีปิดอยู่ที่ 1,306.38 จุด ปรับขึ้น 6.60 จุด หรือ 0.51% มูลค่าซื้อขาย 25,797.27ล้านบาท