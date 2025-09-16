สธ.เดินหน้ายกระดับการบำบัด-ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เดินหน้ายกระดับการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดอบรมเสริมความรู้และทักษะให้บุคลากรแผนไทย นำร่องในเขตสุขภาพที่ 5 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ภูมิปัญญาไทยควบคู่การแพทย์ทางเลือก กระตุ้นการใช้สมุนไพรและทรัพยากรท้องถิ่น ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา และแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างยั่งยืน
แนวทางบำบัดประกอบด้วยการใช้ตำรับสมุนไพร เช่น ตำรับยาอดยาบ้า รางจืด ย่านางแดง และตำรับการุณย์โอสถ ควบคู่กับการบำบัดด้วยศาสตร์ทางเลือก เช่น การนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า การทำสมาธิบำบัด SKT และกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพอื่น ๆ โดยโครงการนี้ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2565 มีผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดกว่า 5,000 ราย ส่วนใหญ่มีประสิทธิผลเป็นที่น่าพอใจ