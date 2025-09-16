"หมอธีระ"เผยอาหารเสริมคอลลาเจนไม่ได้ช่วยรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า
อาหารเสริมคอลลาเจนไม่ได้ช่วยในการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
ผลการศึกษา Randomized controlled trial โดยทีมวิจัยไทย เผยแพร่ในวารสาร Scientific Reports เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2025
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมที่ได้อาหารเสริมคอลลาเจน และกลุ่มที่ได้ยาหลอก ในระยะเวลา 12 สัปดาห์
ผลที่ได้นั้นไม่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเรื่องระดับการปวด, ผลลัพธ์ในด้านการใช้งานข้อเข่า, ความพึงพอใจ, และปริมาณการใช้ยาแก้ปวดอื่นมาเสริม
ดังนั้นประหยัดเงินไว้ดีกว่า เอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือจำเป็นต่อการใช้ชีวิต
อ้างอิง
Efficacy of combined undenatured type II collagen and hydrolysed collagen supplementation in knee osteoarthritis: a randomised controlled trial. Scientific Reports. 2 September 2025.