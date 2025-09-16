xs
อุตุฯ เผยรอบ 7 วันนี้ ยังไม่มีพายุเข้าประเทศไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจกรมอุตุนิยมวิทยา โพสต์ระบุว่า รอบ 7 วันนี้ ยังไม่มีพายุเข้าประเทศไทย (แจ้ง 16 ก.ย. 68)