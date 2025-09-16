ปภ.แนะข้อควรปฏิบัติป้องกันและแก้ไขเหตุฉุกเฉินในการขับรถช่วงฝนตก

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขเหตุฉุกเฉินในการขับรถช่วงฝนตก โดยผู้ขับขี่ไม่ควรขับรถเร็ว เว้นระยะห่างจากรถคันหน้ามากกว่าปกติ และไม่หยุดรถหรือเปลี่ยนช่องทางกะทันหัน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุรถชนท้ายหรือเฉี่ยวชน รวมถึงไม่เบรกรถในเส้นทางเปียกลื่นแบบกะทันหัน เพราะจะทำให้ล้อล็อก รถเสียการทรงตัวและพลิกคว่ำ กรณีขับรถผ่านเส้นทางที่เป็นดินโคลนและมีหลุมบ่อ หากรถมีอาการล้อหนืด ให้หมุนพวงมาลัยช้าๆ ในทิศตรงข้าม เพื่อให้ล้อเกาะพื้นดินใหม่ ป้องกันรถติดหล่ม
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ระยะนี้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมาก การขับรถในช่วงฝนตกอาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ผู้ขับขี่จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากสภาพถนนเปียกลื่น มีน้ำท่วมขัง และทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจน เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะข้อควรปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขเหตุฉุกเฉินในการขับรถช่วงฝนตก ดังนี้ รถชนท้ายหรือเฉี่ยวชน เกิดจากการขับรถตามหลังรถคันหน้าในระยะกระชั้นชิด หากถนนเปียกลื่น เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จึงไม่สามารถหยุดรถได้ทัน ผู้ขับขี่ไม่ควรขับรถเร็ว เว้นระยะห่างจากรถคันหน้ามากกว่าปกติ ไม่หยุดหรือเปลี่ยนช่องทางกะทันหัน ควรให้สัญญาณไฟล่วงหน้าก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนช่องทางในระยะไม่ต่ำกว่า 60 เมตร รถพลิกคว่ำ เกิดจากการขับรถด้วยความเร็วสูง และเบรกกะทันหันในเส้นทางเปียกลื่น ซึ่งทำให้ล้อล็อก รถเสียการทรงตัวและพลิกคว่ำได้ รถติดหล่ม เกิดจากการขับรถผ่านเส้นทางที่เป็นดินโคลนและมีหลุมบ่อ โดยเฉพาะถนนที่เป็นลูกรัง ทางเดิน หรือทางในป่าเขา ทำให้ล้อรถติดหล่มได้ ผู้ขับขี่ควรขับรถไปตามเส้นทางที่รอยล้อรถวิ่ง หากรถมีอาการล้อหนืด ให้หมุนพวงมาลัยช้าๆ ในทิศตรงข้าม เพื่อให้ล้อเกาะพื้นดินใหม่ ห้ามเร่งเครื่องยนต์หรือหักพวงมาลัยแรง เพราะจะทำให้ล้อรถจมโคลนลึกกว่าเดิม รถหลุดโค้ง เกิดจากการขับรถด้วยความเร็วสูงขณะผ่านทางโค้ง ทำให้รถไถลออกนอกเส้นทาง ผู้ขับขี่ควรใช้ความเร็วในระดับที่สามารถควบคุมรถได้ ไม่เหยียบเบรกขณะเข้าโค้ง เพราะจะเกิดแรงเหวี่ยง ทำให้รถหลุดโค้ง รถเหินน้ำ เกิดจากการขับรถด้วยความเร็วสูงผ่านแอ่งน้ำ ส่งผลให้ยางรีดน้ำไม่ทัน ทำให้ล้อรถลอยบนผิวน้ำและหน้ายางไม่สัมผัสพื้นถนน ผู้ขับขี่ควรลดความเร็วเมื่อขับผ่านเส้นทางที่มีแอ่งน้ำ รวมถึงไม่เหยียบเบรกและหักพวงมาลัยกะทันหัน ท้ายนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยได้ที่ Facebook กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย X @DDPMNews Line @1784DDPM สามารถแจ้งและขอความช่วยเหลือ ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” รวมถึงสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง