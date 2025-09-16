“พลายสาริกา”อาการบาดเจ็บดีขึ้น-แผลแห้งสนิท สัตวแพทย์กำชับเฝ้าระวังต่อเนื่อง

นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของ "พลายสาริกา" ช้างป่าชื่อดังแห่งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่ก่อนหน้านี้พบว่ามีบาดแผลบริเวณโคนหางด้านซ้าย
.
นางสาววีรยา โอชะกุล ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ.1 (ปราจีนบุรี) รายงานว่า จากการติดตามของเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ 21 (คลองท่าด่าน) และชุดอาสาสมัครผลักดันช้างป่าตำบลหนองแสง พบว่าอาการของพลายสาริกาโดยรวมดีขึ้นมาก ไม่แสดงอาการซึมเศร้า และบาดแผลบริเวณโคนหางเริ่มแห้งสนิท ไม่มีเลือดหรือของเหลวไหลซึมออกมา นอกจากนี้ พลายสาริกายังคงกินอาหารและขับถ่ายได้ตามปกติ ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีของการฟื้นตัว
"พลายสาริกา" เป็นช้างป่าเพศผู้ที่เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะ “ช้างเซเลบแห่งนครนายก” ที่มักจะออกหากินนอกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยเมื่อประมาณ 2 ปีที่แล้ว พลายสาริกาเคยประสบเหตุการณ์พลัดตกลงไปในบ่อน้ำจนต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่และชาวบ้านเข้าช่วยเหลือด้วยการนำอาหารมาให้ และใช้รถแบ็กโฮขุดทางลาดชันให้ช้างสามารถขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย นับตั้งแต่นั้นมา เจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งปลอกคอจีพีเอสเพื่อติดตามพฤติกรรมและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ สัตวแพทย์ได้ให้คำแนะนำที่สำคัญแก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ให้เฝ้าติดตามอาการของพลายสาริกาอย่างใกล้ชิดต่อไป หากพบความผิดปกติใดๆ ให้รีบแจ้งเพื่อประเมินและวางแผนการรักษาได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีต่อไป