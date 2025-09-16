xs
ทบ.เปิดรับสมัครทหารกองเกินด้วยวิธีร้องขอเป็น(กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ 1 ก.ย.68 -25 ม.ค.69

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจกองทัพบก โพสต์ระบุว่าประชาสัมพันธ์กำลังพลและครอบครัว,พี่น้องประชาชนที่สนใจ

กองทัพบกเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ด้วยวิธีร้องขอเป็น(กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2569 ตั้งแต่ 1 ก.ย-25 ม.ค.69