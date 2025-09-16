xs
ราคาทองคำครั้งที่ 2 ลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 56,100 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 2 เมื่อเวลา 10.33 น. ปรับลง 50 บาท โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 55,200.00 บาท ขายออกบาทละ 55,300.00 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 54,090.88 บาท ขายออกบาทละ 56,100.00 บาท