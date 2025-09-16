มทภ.2 รับมอบหน้ากากป้องกันสารเคมีและฝุ่นพิษ หนุนภารกิจป้องกันชายแดน

พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 รับมอบหน้ากากป้องกันสารเคมีและฝุ่นพิษ พร้อมตลับกรองและแผ่นกรองสำหรับป้องกันสารเคมีและฝุ่นพิษ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ อาทิ สารเคมีหรือฝุ่นพิษที่อาจปนเปื้อนในอากาศ อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของกำลังพล โดยมี พลเอก เดชา ปุญญบาล เป็นผู้ประสานงานในการมอบ ณ กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถนำไปใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันตนเองของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมเสี่ยง และสนับสนุนการดำเนินงานในภารกิจด้านความมั่นคง การลาดตระเวน การควบคุมพื้นที่ และภารกิจอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กองทัพภาคที่ 2 สะท้อนให้เห็นถึงความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของกำลังพล รวมถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพ