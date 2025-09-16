xs
หุ้นไทยเปิดตลาดบวก 6.37 จุด มูลค่าซื้อขาย 6,772.71 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยภาคเช้าอยู่ที่ระดับ 1,306.15 จุด ปรับขึ้น 6.37 จุด หรือ 0.49% มูลค่าซื้อขาย 6,772.71 ล้านบาท