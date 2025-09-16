“วรงค์”เตือน“อนุทิน”คิดให้รอบคอบ กรณีจ่อเสนอ พ.ร.บ.ลดอายุให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมทางการเมือง

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานพรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า #คุณอนุทินอย่าเอาแต่หาเสียงกับคนรุ่นใหม่
ผมเห็นข่าวที่คุณอนุทินและพรรคภูมิใจไทย จะเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไข เพื่อลดอายุให้คนรุ่นใหม่ ที่มีอายุถึงวันเลือกตั้ง อายุ 25 ปีขึ้นไป สมัครเป็นนายก อบจ. นายกเทศมนตรีเทศบาลและนายกอบต.ได้
สิ่งที่ผมอยากฝากคิดให้รอบคอบ การมีส่วนร่วมทางการเมือง ของคนรุ่นใหม่ คนทุกรุ่นเป็นสิ่งที่ควรสนับสนุน แต่การที่เปิดให้มาเป็นนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในอายุขนาดนี้ ซึ่งบางแห่งบริหารงบประมาณเป็นพันล้านบาท
สิ่งที่พวกท่านต้องตระหนักคือ ประสบการณ์ วุฒิภาวะ แม้จะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ แต่ควรให้คนเหล่านี้ได้เรียนรู้ประสบการณ์ ให้ครบรอบด้านทุกมิติ ทำงานหาประสบการณ์ผ่านไปสักระยะ เขาจะสมบูรณ์รอบด้านมากขึ้น ขนาดบริษัทของพวกท่านยังไม่จ้าง วัยขนาดนี้มาเป็นCEO เลย
เรื่องของบ้านเมือง คุณภาพชีวิต การศึกษา การพัฒนาเพื่อปากท้อง ไม่จำเป็นต้องเร่งรีบมาเป็นนายกฯในวัย 25 ปี ยิ่งสมัยนี้คนอายุยืน มาเป็นนายกฯในวัยสัก35-40ปีก็ยังไม่สายเกินไป อย่าคิดเอาแต่หาเสียงกับคนรุ่นใหม่ โดยไม่สนใจผลกระทบ และความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับท้องถิ่น