เปิดตลาดทองคำปรับลง 450 บาท รูปพรรณขายออก 56,150 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.05 น. ปรับลง 450 บาท โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 55,250.00 บาท ขายออกบาทละ 55,350.00 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 54,151.52 บาท ขายออกบาทละ 56,150.00 บาท